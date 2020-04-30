Мозаику с Путиным и Шойгу убрали из главного храма Минобороны

Мозаичное изображение с президентом РФ Владимиром Путиным демонтировано со стены строящегося в Кубинке главного храма Минобороны РФ. Об этом пишет «Коммерсант».

На мозаике, помимо Путина, присутствовали изображения министра обороны Сергея Шойгу, главы Совфеда Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, секретаря Совбеза Николая Патрушева и директора ФСБ Александра Бортникова.

Что теперь будет на месте демонтированной мозаики, неясно. О том, будет ли убрана другая привлекшая внимание СМИ и вызвавшая споры мозаика — с изображением Иосифа Сталина — издание не сообщает.

О мозаике с Путиным и высокопоставленными чиновниками стало известно 24 апреля. Член Патриаршего совета по культуре, протоиерей Леонид (Калинин) отмечал, что композиция посвящена присоединению Крыма к РФ и там изображены люди, непосредственно принимавшие это решение.

Главный храм Вооруженных сил России высотой 95 метров находится на территории парка «Патриот» в Кубинке. Его открытие, запланированное на 6 мая, перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса.