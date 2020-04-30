«Левада-центр»: 48% россиян недовольны мерами президента и правительства против коронавируса

46% россиян одобряют меры президента и правительства против эпидемии коронавируса. 48% им недовольны: 30% считают их недостаточными, 18% — избыточными. Об этом свидетельствует «Левада-центра», проведенный по заказу «Открытых медиа».

Действия мэров и губернаторов участники опроса одобряют немного больше. 50% считают их адекватными ситуации, 30% — недостаточными, 15% — избыточными. Доверие и к федеральным, и к местным властям в Москве и других крупных городах в среднем ниже, чем в сельской местности.

По просьбе «Открытых медиа» социологи «Левада-центра» также узнали, как нерабочие дни повлияли на жизни россиян. 44% работают как обычно, график остальных 56% изменился. Из них 21% полностью или частично работают из дома, 15% ушли в вынужденный отпуск, полностью или частично потеряв в зарплате. Только 8% ушли в отпуск, сохранив зарплату.

Изменения рабочего графика сильнее коснулись занятых в частном секторе. 59% работающих в нем респондентов, сказали, что их жизнь изменилась, 40% работают, как прежде. Для работников госсектора эти доли разделились почти поровну — 52% и 48% соответственно.

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