«Левада-центр»: 48% россиян недовольны мерами президента и правительства против коронавируса
46% россиян одобряют меры президента и правительства против эпидемии коронавируса. 48% им недовольны: 30% считают их недостаточными, 18% — избыточными. Об этом свидетельствует опрос «Левада-центра», проведенный по заказу «Открытых медиа».
Действия мэров и губернаторов участники опроса одобряют немного больше. 50% считают их адекватными ситуации, 30% — недостаточными, 15% — избыточными. Доверие и к федеральным, и к местным властям в Москве и других крупных городах в среднем ниже, чем в сельской местности.
По просьбе «Открытых медиа» социологи «Левада-центра» также узнали, как нерабочие дни повлияли на жизни россиян. 44% работают как обычно, график остальных 56% изменился. Из них 21% полностью или частично работают из дома, 15% ушли в вынужденный отпуск, полностью или частично потеряв в зарплате. Только 8% ушли в отпуск, сохранив зарплату.
Изменения рабочего графика сильнее коснулись занятых в частном секторе. 59% работающих в нем респондентов, сказали, что их жизнь изменилась, 40% работают, как прежде. Для работников госсектора эти доли разделились почти поровну — 52% и 48% соответственно.
Директор «Левада-центра» Лев Гудков связывает разницу в одобрении федеральных и региональных властей с «виртуальным» характером действий президента и правительства: «Президент уговаривает население сидеть дома, уходит от прямой ответственности и ничего существенного не говорит, перекладывая все на губернаторов и их администрацию. Губернаторы более конкретны и их действия видны, что заметно населению».