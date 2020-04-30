«Дикси» объявила о запуске доставки продуктов в Москве и Подмосковье

Торговая сеть «Дикси» объявила о запуске собственного сервиса экспресс-доставки.

«С 1 мая экспресс-доставка продуктов будет доступна из магазинов „Дикси“ в Москве. К концу месяца к сервису доставки подключатся магазины в Московской области», — говорится в заявлении компании.

Минимальная сумма заказа для доставки — 500 рублей, стоимость доставки в пределах 1 километра от магазина «Дикси» — 150 рублей, для доставки на расстояние более 1 километра — стоимость рассчитывается при заказе.

К концу 2020 года «Дикси» планирует запустить доставку во всех регионах, где есть магазины сети.

Торговая сеть «Дикси» — один из крупнейших российских продуктовых ритейлеров. В сеть входят магазины под брендами «Дикси», «Виктория», «Мегамарт» и «Минимарт».

Другой крупнейший российский продуктовый ритейлер — X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») — отчитывался о резком росте оборота интернет-магазина на фоне режима самоизоляции, который введен во многих регионах России из-за коронавируса.