В Подмосковье троих полицейских задержали за продажу мефедрона через Telegram

В подмосковном Щелково троих сотрудников полиции задержали по подозрению в продаже мефедрона. Об этом сообщает региональное управление СК.

По данным источника ТАСС, полицейские продавали наркотики через чаты в телеграме. У одного из них было изъято 50 граммов мефедрона — фотографии закладок с наркотиком были обнаружены у полицейского в телефоне.

Дело против полицейских расследуется по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. В ближайшее время им будут предъявлены обвинения. В СК отметили, что непосредственные руководители полицейских будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.