Сенатор Мизулина пожаловалась на телеграм-канал «Небожена», сообщивший о наличии у нее вида на жительство в Бельгии. СК начал проверку

Следственный комитет начал проверку по факту «появления негативных публикаций» о наличии у сенатора Елены Мизулиной вида на жительства в Бельгии. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

Ранее 29 апреля издание Baza сообщило, что Мизулина подала заявление о клевете на авторов анонимного телеграм-канала «Небожена», а также другие СМИ, в частности, «Экспресс-газету».

В январе 2020 года канал «Небожена» опубликовал список российских чиновников, якобы имеющих второе гражданство или вид на жительство в иностранных государствах. Среди них упоминалась Мизулина как обладательница ВНЖ Бельгии.

Сенатор подтвердила ТАСС, что еще в январе обратилась с заявлением в Генпрокуратуру, которое затем было переадресовано в МВД, а после — в СК. По словам Мизулиной, она воспринимает «распространение этой лживой информации как попытку дискредитировать не только ее лично, но и весь российский парламент». «У меня нет и не было ни гражданства, ни вида на жительство, ни имущества в иных государствах», — добавила сенатор.