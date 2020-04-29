Россияне с редкими заболеваниями столкнулись с нехваткой лекарств из-за эпидемии коронавируса

Россияне с рядом редких заболеваний испытывают нехватку необходимых лекарств из-за эпидемии коронавируса. Об этом «Коммерсанту» сообщили в нескольких пациентских организациях.

Со сложностями столкнулись пациентов с ревматоидным артритом и системной красной волчанкой, говорят в Российской ревматологической ассоциации «Надежда». Ряд препаратов стало невозможно ни получить по государственной льготе, ни купить за деньги после того, как Минздрав включил их в список лекарств, рекомендованных для лечения осложнений при COVID-19.

С похожей проблемой столкнулись и пациенты с системной склеродермией. Они не могут купить препарат «Плаквенил». Минздрав рекомендовал его для лечения коронавируса, и он исчез из аптек из-за централизованного выкупа государством. Из-за этого могут пострадать по крайней мере несколько тысяч человек, заявила глава Всероссийского общества орфанных заболеваний Ирина Мясникова.

По словам главы Общероссийской общественной организации инвалидов—больных рассеянным склерозом Яна Власова, в следующей версии рекомендаций Минздрава могут появиться и препараты для лечения пациентов с рассеянным склерозом — с нехваткой препаратов могут столкнуться и они.

В апреле семь российских фармацевтических компаний сообщили, что могут отказаться от производства более 50 лекарств, входящих в список жизненно необходимых и важнейших — в том числе парацетамола и ибупрофена. Компании указали, что затраты на производство этих лекарств превышают максимально допустимую стоимость препаратов.