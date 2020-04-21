Семь российских фармкомпаний предупредили правительство о возможном отказе от выпуска парацетамола и ибупрофена

Семь российских фармацевтических компаний сообщили Минпромторгу, что, возможно, откажутся от производства более 50 лекарств, входящих в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Письмо в Минпромторг среди прочих направили компании «Дальхимфарм», «Озон фармацевтика», «Биосинтез» и один из крупнейших игроков рынка «Фармстандарт», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на копию обращения.

В список препаратов, от которых планируют отказаться компании, в частности, вошли жаропонижающее парацетамол, раствор глюкозы, обезболивающее ибупрофен, антигистаминное средство димедрол.

Компании указали, что затраты на производство лекарств превышают максимально допустимую стоимость препаратов. Участники рынка также сообщили, что из-за падения курса рубля и эпидемии COVID-19 выросла цена на зарубежные субстанции для лекарств. В компании «Биосинтез» сообщили, что уже приостановили производство некоторых препаратов из списка ЖНВЛП.

В Минпромторге это не комментировали.

В 2019 году Минздрав решил изменить порядок закупки жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов после срыва каждого третьего аукциона на их поставку. Компании отказывались участвовать в тендерах из-за низкой начальной максимальной цены контрактов. Чаще всего в 2019 году срывались аукционы на поставки инсулина и вакцины от бешенства.