Минздрав изменит порядок закупки жизненно важных лекарств. Поставщики отказывались участвовать в аукционах из-за низких цен

Министерство здравоохранения решило изменить порядок закупки жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом пишет РБК, в распоряжении которого оказалась копия соответствующего приказа.

начальной максимальной цены контрактов на закупку. Теперь кроме начальной максимальной цены контрактов будет устанавливаться и начальная цена за единицу товара. Также предполагается более существенное повышение цены при повторном объявлении конкурса, в случае если тот не состоялся.

В Минздраве рассчитывают, что новые правила позволят избежать ситуаций, когда цена контракта была слишком низкой для рынка, и поставщики не участвовали в аукционах. С начала 2019 года было сорвано около 30% всех тендеров на закупку лекарств из перечня ЖНВЛП.

Предполагается, что новые правила закупок начнут действовать с ноября.

Чаще всего в 2019 году срывались тендеры на поставки инсулина и вакцины от бешенства, сообщало ранее РБК. В многих регионах России люди с диабетом столкнулись с нехваткой бесплатного инсулина.

Одной из основных причин срыва тендеров называлась слишком низкая начальная максимальная цена контракта. По действующим правилам, ее с 2017 года определяют основываясь на данных «Единого структурированного справочника-каталога лекарственных препаратов для медицинского применения». Минздрав признал справочник недоработанным, однако многие региональные ведомства или лечебные учреждения при подготовке тендеров на закупку лекарства продолжают им пользоваться.