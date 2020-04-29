Россия продлила запрет на въезд иностранцев. Исключение сделали для специалистов по импортному оборудованию
Источник: РИА Новости
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Ограничение на въезд иностранцев в Россию продлевается с 30 апреля до «улучшения эпидемиологической ситуации», сказал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости.
Для некоторых иностранцев запрет на въезд снимут, это касается в том числе специалистов по наладке и техническому обслуживанию импортного оборудования.
«Такая мера позволит снизить негативное влияние ограничений на деятельность российских промышленных предприятий, включая те, которые производят оборудование для борьбы с коронавирусной инфекцией», — пояснил Мишустин.
Россия полностью закрыла движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска с полуночи 30 марта. Запрет на въезд для иностранцев действует с 18 марта.