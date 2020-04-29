Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева

Глава Русской православной церкви Кирилл протодиакона Андрея Кураева.

Такое решение, говорится в указе главы РПЦ, принято в связи с публичным оскорблением памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина.

«А также учитывая ваши предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы на мое имя», — написал патриарх Кирилл.

Запрет в служении будет действовать до тех пор, пока свое решение по поводу поступков Кураева не вынесет епархиальный церковный суд.

Настоятель московского Богоявленского кафедрального собора в Елохове (Елоховского собора), протоиерей Александр Агейкин умер 21 апреля от коронавируса. Смерть Агейкина Андрей Кураев прокомментировал постом в ЖЖ.

Андрей Кураев — один из самых упоминаемых в СМИ священнослужителей РПЦ. В некоторых случаях публичные высказывания Кураева шли вразрез с позицией руководства РПЦ.

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