На «Оскар» впервые допустят фильмы, не выходившие в прокат

Организаторы «Оскара» объявили, что в связи с пандемией COVID-19 впервые допустят до отбора на премию фильмы, не выходившие в прокат и демонстрировавшиеся только онлайн.

По правилам Американской киноакадемии, номинироваться на «Оскар» могут только фильмы, побывавшие в прокате в кинотеатрах Лос-Анджелеса не менее семи дней подряд и показывавшиеся как минимум три раза в день. Из-за пандемии голливудские кинотеатры закрыты с 16 марта.

Поэтому Академия сделала исключение для следующей 93-й церемонии вручения «Оскара», разрешив номинировать фильмы, планировавшиеся к прокату, но в итоге вышедшие только в стримингах и сервисах видео по запросу (video on demand). Новое правило будет действовать до тех пор, пока власти не разрешат снова открыть кинотеатры.

«Академия твердо верит, что нет лучшего способа ощутить магию кино, чем увидеть его в кинотеатре. Наша приверженность этому неизменна и непоколебима. Тем не менее, трагическая пандемия COVID-19 требует этого временного исключения из наших правил отбора наград», — говорится в заявлении президента Киноакамедии Дэвида Рубина.

США — самая пострадавшая от пандемии COVID-19 страна мира. По данным университета Джонса Хопкинса, число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в США уже превысило миллион.