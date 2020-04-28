В США коронавирус выявили у миллиона человек

Количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в США превысило миллион. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса.

В общей сложности заболевание найдено у 1 002 498 человек.

Всего в мире более 3,1 миллиона зарегистрированных случаев COVID-19.

США занимают первое место в мире по заболеваемости COVID-19. В находящейся на втором месте Испании — 232 тысячи заболевших.

В США от коронавируса умерли более 57 тысяч человек, почти 140 тысяч вылечились.