В США коронавирус выявили у миллиона человек
Источник: Meduza
Количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в США превысило миллион. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса.
В общей сложности заболевание найдено у 1 002 498 человек.
Всего в мире более 3,1 миллиона зарегистрированных случаев COVID-19.
США занимают первое место в мире по заболеваемости COVID-19. В находящейся на втором месте Испании — 232 тысячи заболевших.
В США от коронавируса умерли более 57 тысяч человек, почти 140 тысяч вылечились.