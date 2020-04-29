Экономика США в первом квартале 2020-го сократилась впервые за шесть лет

Экономика США в первом квартале 2020 года сократилась на 4,8%, сообщает Bloomberg со ссылкой на американское министерство торговли.

Это первое квартальное снижение ВВП США с января-марта 2014 года и максимальное — с последнего квартала 2008-го.

Как отмечает Bloomberg, cпад в первом квартале вызван самым резким падением потребительских расходов с 1980 года и самым быстрым снижением инвестиций в бизнес почти за 11 лет.

Отчет Министерства торговли оказался хуже, чем ожидалось, добавляет издание. Также он свидетельствует о дальнейшей заморозке экономической активности.

Так, несмотря на помощь государства, крупные и мелкие предприятия находятся под угрозой банкротства. Потребительский спрос страдает в том числе из-за долгового бремени жителей США и отсутствий у них гарантий занятости.

Обновлено. Американские фондовые индексы 29 апреля после открытия бирж показали рост. Так, S&P 500 к 18:15 мск растет на 2,3%, Dow Jones — на 2%.

В конце марта президент США Трамп подписал закон о выделении 2,2 триллиона долларов для поддержки экономики, пострадавшей от эпидемии коронавирусной инфекции.

В США коронавирусом заразились более миллиона человек, страна вышла на первое место в мире по заболеваемости COVID-19. Под карантинные меры попали по меньшей мере 228 миллионов человек (всего в стране живут 330 миллионов).

Во время эпидемии в США зафиксировали рекордный рост числа заявок на пособие по безработице — с 300 тысяч до более чем трех миллионов за неделю.