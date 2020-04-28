Путин пообещал 9 мая провести парад самолетов и устроить салюты в крупных городах

В Москве 9 мая состоится парад авиации. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

Парад, в котором примут участие самолеты и вертолеты, пройдет утром. Вечером, заявил Путин, в крупных городах страны состоятся салюты.

Парад Победы 9 мая не состоится из-за коронавируса. Ранее Путин обещал провести его позднее в 2020 году.

Путин 9 мая выступит с обращением к ветеранам Великой Отечественной войны.