Путин пообещал 9 мая провести парад самолетов и устроить салюты в крупных городах
Источник: РИА Новости
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В Москве 9 мая состоится парад авиации. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
Парад, в котором примут участие самолеты и вертолеты, пройдет утром. Вечером, заявил Путин, в крупных городах страны состоятся салюты.
Парад Победы 9 мая не состоится из-за коронавируса. Ранее Путин обещал провести его позднее в 2020 году.
Путин 9 мая выступит с обращением к ветеранам Великой Отечественной войны.