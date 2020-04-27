Президент России Владимир Путин 9 мая выступит с обращением к ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Агентство отмечает, что в программах передач телеканалов обращение стоит в 9 утра.

9 мая из-за эпидемии COVID-19 не состоится парад Победы. Владимир Путин, объявляя об отмене мероприятия, пообещал, что оно состоится позже, до конца 2020 года.