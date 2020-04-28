Новый настоятель Елоховского собора в Москве попал в больницу. Его предшественник умер от COVID-19 неделю назад

Настоятель московского Богоявленского кафедрального собора в Елохове (Елоховского собора) Фома Мосолов попал в больницу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он не уточнил, чем болен Мосолов.

Фому Мосолова назначили настоятелем Елоховского собора 22 апреля. Предыдущий настоятель, протоиерей Александр Агейкин умер от коронавирусной инфекции 21 апреля.