Нижегородский губернатор обвинил в распространении коронавируса в местном монастыре «людей из столичного региона»

В распространении коронавирусной инфекции в Серафимо-Дивеевском монастыре виноваты жители «столичного региона», полагает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Его слова опубликованы на сайте областного правительства.

«В селе Дивеево были достаточно давно введены серьезные ограничения посещений <…> Сюда традиционно приезжает много людей из столичного региона, что привело к вспышке заболевания в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре», — сказал Никитин во время визита в монастырь.

Монастырь закрыли на карантин 25 апреля, также закрыт въезд в село Дивеево. По данным, которые приводит сайт нижегородского правительства, коронавирусную инфекцию в монастыре обнаружили у 76 человек.

«МБХ медиа» пишет, что карантин установили до 30 апреля.