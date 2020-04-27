Жителям Санкт-Петербурга разрешили поехать на дачи на майские праздники. Останавливаться по пути запрещено

Администрация Санкт-Петербурга разъяснила правила поездок жителей города на загородные участки во время майских праздников.

При поездке на дачу в Ленинградскую область необходимо иметь при себе паспорт и документ, подтверждающий право собственности на садовый участок, дачу или договор аренды.

Жители Санкт-Петербурга на личном автотранспорте должны будут следовать по маршруту до садового участка или дачи без остановок на территории населенных пунктов Ленинградской области. Все необходимые покупки надо будет сделать заранее в магазинах на территории Санкт-Петербурга.

На даче необходимо минимизировать контакты с соседями, а покидать пределы участка можно только в случае необходимости.

В Санкт-Петербурге действует режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет, остальным жителям города настоятельно рекомендуется без крайней необходимости не покидать дома.

Те или иные ограничения в рамках режима повышенной готовности действуют практически во всех регионах России. Например, в Москве и Подмосковье введен режим обязательной самоизоляции. Жителям Москвы также разрешено ездить на дачные участки, но для этого необходимо заранее оформить электронный пропуск, который будет действовать и на территории Московской области. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области пропускная система не введена.

Нерабочие дни, объявленные в конце марта президентом РФ Владимиром Путиным, заканчиваются 30 апреля. Будет ли продлен этот режим на майские праздники, Путин объявит в ближайшее время.