«В первый месяц лета, наверное, станет полегче». Дмитрий Песков дал прогноз, когда в России закончится карантин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 в России выйдет на плато к середине мая. Об этом он заявил в интервью «Аргументам и фактам».
По словам Пескова, в Италии или Испании критическая фаза с распространением коронавируса продолжалась максимум полтора месяца. «И где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче. И все эти тяготы быстро забудутся», — сказал он.
26 апреля в России зафиксировали максимальный прирост по числу заболевших COVID-19 за сутки — коронавирус обнаружили у 6361 человека. Всего в России, по данным на 26 апреля, коронавирусную инфекцию диагностировали у более 80 тысяч человек, из них 6767 выздоровели, еще 747 умерли.
Заболели
Умерли
Вылечились
1
Москва
42 480
404
3 175
2
Московская область
9 070
71
272
3
Санкт-Петербург
3 077
27
489
4
Нижегородская область
1 367
8
109
5
Мурманская область
961
4
71
6
Дагестан
827
11
48
7
Краснодарский край
780
19
122
8
Ленинградская область
700
0
56
9
Ростовская область
649
1
37
10
Тульская область
644
5
59
…
…
…
…
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📝 Всего
Актуально на 10:28 27.04.2020 (по московскому времени)