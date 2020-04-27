«В первый месяц лета, наверное, станет полегче». Дмитрий Песков дал прогноз, когда в России закончится карантин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 в России выйдет на плато к середине мая. Об этом он заявил в интервью «Аргументам и фактам».

По словам Пескова, в Италии или Испании критическая фаза с распространением коронавируса продолжалась максимум полтора месяца. «И где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче. И все эти тяготы быстро забудутся», — сказал он.

26 апреля в России зафиксировали максимальный прирост по числу заболевших COVID-19 за сутки — коронавирус обнаружили у 6361 человека. Всего в России, по данным на 26 апреля, коронавирусную инфекцию диагностировали у более 80 тысяч человек, из них 6767 выздоровели, еще 747 умерли.

Заболели Умерли Вылечились 1 Москва 42 480 404 3 175 2 Московская область 9 070 71 272 3 Санкт-Петербург 3 077 27 489 4 Нижегородская область 1 367 8 109 5 Мурманская область 961 4 71 6 Дагестан 827 11 48 7 Краснодарский край 780 19 122 8 Ленинградская область 700 0 56 9 Ростовская область 649 1 37 10 Тульская область 644 5 59 … … … … … 📝 Всего 80 949 747 6 767

Актуально на 10:28 27.04.2020 (по московскому времени) Полная версия таблицы со всеми регионами .Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом Актуально на 10:28 27.04.2020 (по московскому времени)