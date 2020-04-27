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«В первый месяц лета, наверное, станет полегче». Дмитрий Песков дал прогноз, когда в России закончится карантин

Источник: Аргументы и факты
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 в России выйдет на плато к середине мая. Об этом он заявил в интервью «Аргументам и фактам».

По словам Пескова, в Италии или Испании критическая фаза с распространением коронавируса продолжалась максимум полтора месяца. «И где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче. И все эти тяготы быстро забудутся», — сказал он.

26 апреля в России зафиксировали максимальный прирост по числу заболевших COVID-19 за сутки — коронавирус обнаружили у 6361 человека. Всего в России, по данным на 26 апреля, коронавирусную инфекцию диагностировали у более 80 тысяч человек, из них 6767 выздоровели, еще 747 умерли.

Заболели

Умерли

Вылечились

1

Москва

42 480

404

3 175

2

Московская область

9 070

71

272

3

Санкт-Петербург

3 077

27

489

4

Нижегородская область

1 367

8

109

5

Мурманская область

961

4

71

6

Дагестан

827

11

48

7

Краснодарский край

780

19

122

8

Ленинградская область

700

0

56

9

Ростовская область

649

1

37

10

Тульская область

644

5

59

📝 Всего

80 949
747
6 767
Полная версия таблицы со всеми регионами.Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.
Актуально на 10:28 27.04.2020 (по московскому времени)

Коронавирус в россии