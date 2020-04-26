Число заболевших COVID-19 в России превысило 80 тысяч человек. За сутки в России коронавирус обнаружили еще у 6361 человека

По данным на утро 26 апреля в России выявлен 6361 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19, на 395 случаев больше, чем днем ранее.

Всего с начала эпидемии в стране заболели 80949 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 2971, Подмосковье — 576 и Нижегородской области — 153.

За сутки умерли 66 человек с коронавирусом (столько же, сколько днем ранее). Всего с момента начала эпидемии в стране умерли 747 человек.

Выздоровели 6767 человек (+517 человек за сутки).

За прошедшие сутки, сообщал ранее 26 апреля «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор, проведено 156 тысяч тестов на коронавирус (днем ранее — 169 тысяч), всего с момента начала эпидемии — 2,8 миллиона тестов.