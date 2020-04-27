The Bell: Telegram может выпустить криптовалюту, несмотря на запрет американского суда. Токены раздадут инвесторам за пределами США
Telegram после запрета американского суда на выпуск криптовалюты Gram может вернуть деньги только инвесторам из США — остальные при этом все-таки получат криптовалюту. Как пишет The Bell, такой вариант событий обсуждают сами инвесторы.
Как пишет издание, инвесторы опасаются, что в таком случае они могут настроить против себя американское правосудие, так как в решении суда говорилось об общем запрете выпуска токенов, а не только о запрете выпуска в адрес американских инвесторов.
The Bell подчеркивает, что официальной позиции владельцев Telegram на данный счет пока нет.
«Даже если инвестор или фонд формально не относятся к американской юрисдикции, довольно мало банков захотят иметь дело с теми, кто владеет противозаконными токенами и нарушил американский закон», — говорит один из них [инвесторов]. — Получается, инвесторов используют, как живой щит против американских правоохранителей».
Суд запретил передавать токены Gram инвесторам в конце марта. Иск подавала Комиссия по ценным бумагам и биржам США — она считала, что токены фактически являются ценными бумагами, поэтому для их выпуска необходимо было провести дополнительные процедуры, предусмотренные законом.
Блокчейн-платформа Telegram в ходе двух раундов ICO привлекла 1,7 миллиарда долларов у 175 инвесторов. Создатели проекта должны предоставить токены инвесторам до 30 апреля — или вернуть деньги.