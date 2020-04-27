«Открытые медиа»: из больницы в Коммунарке уволились десятки медсестер, недовольных условиями работы

Десятки медсестер и других сотрудников младшего медперсонала в марте-апреле уволились из московской , где лечат людей с коронавирусом. Об этом сообщают «Открытые медиа», ссылаясь на слова бывшей медсестры инфекционной больницы.

На места уволившихся медсестер, по словам собеседницы издания, зачастую нанимают выходцев из Средней Азии.

Медсестра рассказала, что уволилась из больницы, поскольку младшему медперсоналу приходилось работать по двое-трое суток, при этом они носили «грязные использованные противочумные костюмы» вместо одноразовых. Для медсестер, говорит она, не организовали места отдыха и питание.

Собеседница издания также отметила, что медсестрам не выплатили в начале апреля. По ее словам, ее зарплата в Коммунарке оказалась меньше, чем на ее прежнем месте работы.

Первой о массовых увольнениях в больнице в Коммунарке 24 апреля сообщила журналистка Наталья Андреева, которая лежала в этой больнице.

Обновление: Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что речь идет о сотрудниках частной компании, «работавших на аутсорсе», которым не положены дополнительные выплаты. Все обязательства, предусмотренные контрактом, больница перед ними выполнила. Среди штатных сотрудников, подчеркнул Проценко, никаких массовых увольнений нет. Главврач больницы в Коммунарке также сообщил, что все сотрудники — как штатный, так и работающие на аутсорсе — обеспечены средствами индивидуальной защиты и питанием.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова говорила, что московские медики уже 24 апреля станут получать региональные надбавки к зарплате за работу с людьми с COVID-19, а федеральные надбавки начнут выплачивать после 27 апреля.