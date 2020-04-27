МВД разместило проект кодекса этики для сотрудников. Полицейским запретят ругаться при женщинах и детях и критиковать начальство в соцсетях

МВД разработало кодекс этики для полицейских. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов, сейчас он находится на этапе общественного обсуждения.

Кодекс, в частности, предписывает полицейским на работе придерживаться делового стиля поведения, соблюдать скромность при оформлении кабинета, избегать использования предметов роскоши, а также «воздерживаться от резких высказываний в присутствии детей, женщин и людей преклонного возраста». От полицейских также требуется проявлять сочувствие к потерпевшим и уважение к допрашиваемым.

Во внерабочее время полицейский должен «служить примером высокого уровня правосознания и законопослушности», вести себя вежливо и доброжелательно, а также воздерживаться от публичных азартных игр и не употреблять алкоголь накануне службы.

Кодекс предписывает мужчинам носить короткие стрижки и быть выбритыми или носить аккуратные усы или бороду, а также отказаться от ювелирных украшений. Женщинам рекомендовано не использовать большое количество косметики. Отдельно документ предлагает сотрудникам не делать политических высказываний и не обсуждать действия властей в интернете.