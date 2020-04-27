Бывшего офицера ФСБ обвинили в хищении девяти дагестанских ковров ручной работы

Московская военная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего офицера ФСБ Сергея Ренкаса и его знакомого Виктора Ковтонюка. Как пишет «Коммерсант», они обвиняются в хищении девяти ковров ручной работы стоимостью 6,5 миллиона рублей.

Заявление о мошенничестве подал следователям представитель общественной организации «Союз дагестанских ремесленников» Расул Гаджиибрагимов. Он рассказал, что в 2018 году сотрудник войсковой части ФСБ, расположенной на Большой Лубянке, 12, предложил ему поставить в реставрируемую приемную ведомства натуральные ковры ручной работы. Помимо контракта на покупку ковров для ФСБ, Ренкас обещал Гаджиибрагимову подыскать других потенциальных заказчиков среди депутатов Госдумы и чиновников, а также организовать выставку продукции дагестанской организации на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2018 года.

Предприниматель предлагал выбрать ковры по каталогу товаров из Табасаранского района Дагестана, но Ренкас с Ковтонюком уговорили его привезти образцы в натуральную величину, «чтобы показать их своему руководству». В итоге он передал им девять ковров ручной работы, каждый шириной почти три метра и длиной четыре метра. Рассчитаться с бизнесменом обещали до мая 2018 года, однако этого так и не произошло.

Ренкас и Ковтонюк отказались от дачи показаний и сотрудничества со следствием, своей вины они не признают. К рассмотрению дела суд пока не приступает из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса.