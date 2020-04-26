Курганская область из-за коронавируса запретила продажу алкоголя на все майские праздники

В Курганской области с 30 апреля по 10 мая вводится запрет на розничную продажу алкогольной продукции, включая пиво. Соответствующее решение принял областной оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, сообщил оперштаб на своей странице в ВК, на тот же срок вводится запрет на продажу горючих веществ (древесный уголь и других) и средств для разведения огня.

В Курганской области, по данным федерального штаба на утро 26 апреля, зафиксировано 29 случаев коронавирусной инфекции, четверо из заболевших выздоровели.

В России режим нерабочих дней официально установлен до 30 апреля включительно. Будет ли он продлен на майские праздники, пока не объявлено. Ожидается, что президент РФ выступит с обращением по этому поводу до конца апреля.

Власти Москвы, лидирующей по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции, уже заявили, что не видят причин снимать ограничения на майские праздники. В Нижегородской области в преддверии праздников заявили, что въехать в регион смогут только жители с пропиской или обладатели специальных пропусков. Томская область объявила, что с 27 апреля на неопределенное время вводит ограничения на въезд и выезд из региона — водителям нужно будет предъявлять документы, подтверждающие обоснованность поездки.