Губернатор Нижегородской области объявил о планах запретить въезд в регион без прописки или специального пропуска

Губернатор Нижегородской области объявил, что со следующей недели въезд в регион будет только по прописке или «экстренным рабочим пропускам». Об этом нижегородский губернатор Глеб Никитин написал в своем инстаграме вечером 25 апреля.

Всех въезжающих без рабочего пропуска, по словам Никитина, будут отправлять на карантин. «Сообщите всем знакомым, кто планировал приехать к нам отдохнуть на майские», — написал глава региона.

Также губернатор Нижегородской области сообщил, что на майские праздники будет приостановлено действие пропусков, которые выдавались жителям региона, которым нужно ездить на работу.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на утро 25 апреля, в Нижегородской области было зафиксировано 1214 случая коронавирусной инфекции, 92 человека выздоровели, 8 умерли. Нижегородская область занимает четвертое место в России по числу случаев коронавирусной инфекции после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.