Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества попросил Генпрокуратуру проверить сериал «Зулейха открывает глаза»

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ) обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на предмет оскорбления чувств верующих.

Также, говорится в заявлении Гаврилова, размещенном на сайте комитета, он обратился в министерство культуры с просьбой прекратить «практику использования бюджетных средств на производство фильмов, очерняющих историю страны, раскалывающих общество и оскорбляющих верующих, в том числе руководителей религиозных организаций».

Восьмисерийный сериал «Зулейха открывает глаза» с 13 апреля показывал канал «Россия 1». Действие сериала, снятого по одноименной книге Гузель Яхиной, разворачивается в 1930-е годы в СССР. Главная героиня — женщина из патриархальной татарской деревни, отправленная в Сибирь вместе с другими жертвами репрессий. Роль Зулейхи в сериале исполнила Чулпан Хаматова. Актриса рассказывала, что получает проклятия и оскорбления за эту работу.

Недовольство некоторых зрителей сериала вызвал, помимо прочего, эпизод погрузки депортируемых татар в поезд, в котором охранник выкрикивает имена и фамилии, совпадающие с теми, которые носят представители высшего мусульманского духовенства, включая верховного муфтия Российской Федерации.