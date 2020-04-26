Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества попросил Генпрокуратуру проверить сериал «Зулейха открывает глаза»
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ) обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на предмет оскорбления чувств верующих.
Также, говорится в заявлении Гаврилова, размещенном на сайте комитета, он обратился в министерство культуры с просьбой прекратить «практику использования бюджетных средств на производство фильмов, очерняющих историю страны, раскалывающих общество и оскорбляющих верующих, в том числе руководителей религиозных организаций».
Нам не нужны демонстрируемые перед аудиторией, особенно многочисленной в период самоизоляции, фильмы, которые провоцируют расколы в обществе, в частности, разжигают межрелигиозную рознь.
Восьмисерийный сериал «Зулейха открывает глаза» с 13 апреля показывал канал «Россия 1». Действие сериала, снятого по одноименной книге Гузель Яхиной, разворачивается в 1930-е годы в СССР. Главная героиня — женщина из патриархальной татарской деревни, отправленная в Сибирь вместе с другими жертвами репрессий. Роль Зулейхи в сериале исполнила Чулпан Хаматова. Актриса рассказывала, что получает проклятия и оскорбления за эту работу.
Недовольство некоторых зрителей сериала вызвал, помимо прочего, эпизод погрузки депортируемых татар в поезд, в котором охранник выкрикивает имена и фамилии, совпадающие с теми, которые носят представители высшего мусульманского духовенства, включая верховного муфтия Российской Федерации.