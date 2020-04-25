В Петербурге задержали основателя группы «Секрет» Максима Леонидова во время прогулки в парке

Полиция Петербурга задержала одного из основателей группы «Секрет» Максима Леонидова, когда тот гулял в Шуваловском парке на окраине города. Певца доставили в отдел полиции, сообщил в фейсбуке депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

Депутат отметил, что Шуваловский парк не закрывали для посещения.

Адвокат Максима Леонидова подтвердил РИА Новости, что певца задержали за прогулку в парке во время режима изоляции. Неназванный источник агентства отметил, что полицейские задержали несколько человек, гулявших в парке.

На Леонидова составили административный протокол о нарушении режима повышенной готовности. Ему грозит штраф в размере четырех тысяч рублей.