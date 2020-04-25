В мае в Италии откроются музеи и Колизей

Итальянские музеи и известные археологические памятники, такие как Колизей или Помпеи, будут открыты в мае. Об этом в интервью La Repubblica сообщил министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини.

По словам министра, музеи и достопримечательности заработают не 4 мая, когда в стране закончится карантин, а чуть позднее, причем откроются лишь те, кто сможет обеспечить все меры безопасности.

Об открытии границ пока говорить рано, отметил министр. По этой причине итальянские власти решили сосредоточиться на внутреннем туризме. Правительство планирует выделить деньги семьям с низкими доходами, чтобы те смогли отдохнуть на курортах страны. Предполагается, что каждая семья получит по 500 евро или меньшую сумму, но на каждого человека.

В Италии по состоянию на 25 апреля коронавирус обнаружили у 192 тысяч человек, из них более 25 тысяч человек умерли, еще 60 тысяч человек выздоровели.