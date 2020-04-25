Число умерших от коронавируса в мире превысило 200 тысяч человек

По состоянию на вечер 25 апреля во всем мире умерли 200698 человек, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Больше всего людей умерло в США (52 тысячи человек), Италии (26 тысяч), Испании (22 тысячи), Франции (22 тысячи) и Великобритании (20 тысяч).

Во всем мире коронавирус обнаружили у более 2,8 миллиона человек, из них 810 тысяч человек выздоровели.

В России, по данным на 13:15 25 апреля, коронавирус выявили у 74588 человек, умер 681 человек, еще 6250 человек выздоровели.

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