«Аэрофлот» в 10 раз сократил число рейсов в сутки. Компания ожидает возобновление международного авиасообщения в июле

Авиакомпания «Аэрофлот» более чем в 10 раз сократила число пассажирских рейсов в сутки из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом глава компании Виталий Савельев сообщил в фильме «Опасный вирус. Экономика» журналистки телеканала «Россия 1» Наили Аскер-заде.

Сейчас «Аэрофлот» выполняет 50-80 рейсов в день, раньше число рейсов достигало 800 в сутки. «И если раньше в сутки мы перевозили легко 110-120 тысяч пассажиров, то сейчас мы перевозим три-пять тысяч пассажиров, и в основном, это только внутри России», — сказал Савельев (цитата по «Интерфаксу»).

Виталий Савельев отметил, что, если международное авиасообщение возобновится в середине июля, то рынок авиаперевозок восстановится за шесть-семь месяцев.

Глава «Аэрофлота» допустил, что компания может закрыть некоторые рейсы из-за нерентабельности. По словам Савельева, часть самолетов компании начала выполнять грузовые перевозки.

Фильм «Опасный вирус. Экономика» выйдет на телеканале «Россия 1» в 20:50 по московскому времени.

Из-за пандемии коронавируса Россия с конца марта остановила международное авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных рейсов. Число рейсов внутри России также снизилось.

«Аэрофлот» сократил частоту рейсов по России в апреле и мае из-за падения спроса. Кроме того, авиаперевозчик приостановил продажу билетов за рубеж до 1 августа.

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