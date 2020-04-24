В Ненецком автономном округе выздоровел единственный заразившийся COVID-19
Источник: Администрация НАО
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Из Ненецкой окружной больницы Нарьян-Мара выписан единственный пациент, у которого ранее был диагностирован COVID-19, сообщается на сайте местной администрации.
Коронавирусную инфекцию у мужчины обнаружили после того, как 9 апреля он прилетел из Санкт-Петербурга. После этого его изолировали в стационаре.
С инфицированным контактировали в общей сложности 162 человека — их тесты на коронавирус дали отрицательный результат.
Таким образом, Ненецкий автономный округ стал единственным регионом России, где официально нет зарегистрированных случаев заболевания COVID-19.
К настоящему моменту в России выявлены почти 63 тысячи пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией. Умерли 555 человек, выздоровели более 4,8 тысячи человек.