В Москве умер еще 41 человек с диагнозом COVID-19, сообщает оперативный штаб.

«Интерфакс» отмечает, что это «рекордное» число.

Обновлено. За неделю число смертей среди пациентов с COVID-19 удвоилось, добавляет агентство со ссылкой на данные штаба. До 16 апреля в Москве регистрировали до 14 смертей в сутки, с 17 апреля — больше 20 в сутки, 22 апреля умерли 27 человек, а 23-го — 37 заболевших.

Количество умерших от болезни в Москве к вечеру 24 апреля выросло с 325 до 366 человек.

К утру 24 апреля общее число заболевших в России достигло 68,6 тысячи человек, за сутки зафиксировали 5849 новых случаев (к утру 23 апреля новых случаев было 4774).

Выздоровели 5,6 тысячи человек (+677 за сутки), умерли 615. В стране проведено 2,55 миллиона тестов на инфекцию.