Путин подписал закон о переносе празднования окончания Второй мировой войны на 3 сентября

День окончания Второй мировой войны будет отмечаться в России 3 сентября. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Ранее окончание Второй мировой войны отмечалось в России 2 сентября.

Против переноса Дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября выступали «Матери Беслана» и Совет по правам человека при президенте РФ. 3 сентября в России — день памяти жертв теракта в Беслане.