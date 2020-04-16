СПЧ выступил против переноса окончания Второй мировой войны на день памяти жертв теракта в Беслане

Совет по правам человека при президенте РФ назвал ошибочным и недопустимым решение Госдумы о переносе празднования окончания Второй мировой войны на 3 сентября — день памяти жертв .

Глава СПЧ Валерий Фадеев направил письмо председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой отклонить законопроект, принятый депутатами 14 апреля.

«По нашему мнению, решения об установлении памятных дат должны объединять людей, а не разобщать их. Перенос Дня воинской славы со 2 на 3 сентября будет встречен с непониманием родными и близкими погибших в этом чудовищном теракте», — говорится в заявлении на сайте СПЧ.