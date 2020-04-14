Госдума перенесла День окончания Второй мировой войны на 3 сентября

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны в 1945 году.

По действующему закону этот день считается памятной датой. Депутаты и сенаторы, разработавшие поправки, предложили считать его новым днем воинской славы.

В пояснительной записке авторы законопроекта ссылаются на указ президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года, согласно которому 3 сентября объявляется праздником Победы над Японией и днем всенародного торжества.

«Формулировка „3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)“ символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества», — сказано в пояснительной записке.

В правительстве России дали положительное заключение на внесение таких поправок.

2 сентября 1945 года Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции, чем завершилась Вторая мировая война.