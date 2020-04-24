В МГУ вместо факультетов появятся 14 высших школ

Руководство Московского государственного университета намерено провести одну из крупнейших реформ в истории учебного заведения. Об этом сообщает издание «Проект» со ссылкой на свои источники в руководстве МГУ. Информацию подтверждает Инициативная группа МГУ, опубликовавшая проект административной реформы.

По их данным, все 40 факультетов, лабораторий и институтов МГУ объединят в 14 высших школ. О соответствующих планах ректор вуза Виктор Садовничий объявил в начале апреля руководителям факультетов и институтов.

«Объединят, например, филологический факультет и факультет иностранных языков и регионоведения (ФИЯР), социологический с политологическим, философский с историческим. Деканы факультетов, руководители лабораторий и институтов станут руководителями направлений, а высшие школы возглавят новые деканы», — пишет «Проект».

Сроки реорганизации пока неизвестны. Как рассказал собеседник издания в руководстве МГУ, реформу курирует проректор Татьяна Кортава, близкая к Катерине Тихоновой, которую называют дочерью Владимира Путина. Тихонова возглавляет при МГУ фонд «Национальное интеллектуальное развитие» (бренд «Иннопрактика»), он разрабатывает концепцию научно-технической долины МГУ.