Космическому телескопу «Хаббл» исполнилось 30 лет. NASA показало новый сделанный им снимок

Космическому телескопу имени исполнилось 30 лет: 24 апреля 1990 года шаттл «Дискавери» STS-31 стартовал с аппаратом на борту и вывел его на расчетную орбиту на следующий день.

NASA к 30-летию работы телескопа опубликовало новый снимок: «Хаббл» запечатлел туманности NGC 2014 и NGC 2020 в Большом Магеллановом Облаке (галактика-спутник Млечного Пути).

Ролик к 30-летию работы космического телескопа имени Хаббла NASA Goddard

За время работы телескопа на нем провели 1,4 миллиона наблюдений, полученные «Хабблом» данные использовали в 17 тысячах научных публикаций.

В 2018-м NASA рассчитывало, что «Хаббл» будет работать в течение еще десяти лет, в том числе вместе с телескопом «Джеймс Уэбб».

«Джеймс Уэбб» изначально планировали запустить в 2007 году, но сроки неоднократно сдвигались. Пока что предполагаемой датой запуска считается март 2021-го, однако к этому времени телескоп вряд ли будет готов. Счетная палата США предлагала сдвинуть старт еще на четыре месяца, то есть, на июль 2021 года. Из-за эпидемии коронавирусной инфекции в марте 2020-го NASA приостановило тесты «Джеймса Уэбба».

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