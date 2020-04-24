Глава новосибирского МВД подал в отставку после публикации записей, где от полицейских требовали выполнить план по штрафам за нарушение изоляции

Начальник ГУ МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов написал заявление об уходе с занимаемой должности. Первым об этом сообщило издание «Тайга.инфо» со ссылкой на источники. В пресс-службе областного управления МВД подтвердили это изданию «Подъем».

Представитель ГУ МВД Сергей Щекотин заявил, что решение Стерликова уйти в отставку не связано с проходящей в новосибирской полиции служебной проверкой. Ее начали после того, как паблик «Омбудсмен полиции» опубликовал аудиозаписи, на которых предполагаемая сотрудница областного МВД требует от полицейских выполнить план по штрафам за нарушение режима изоляции.

Юрий Стерликов возглавлял новосибирское МВД с февраля 2015 года.

Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин говорил в интервью «Медузе», что в московском МВД нет планов по административным протоколам за нарушение режима изоляции. Пашкин говорил, что за руководителям подразделений полиции грозит увольнение.