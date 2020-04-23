«Союзмультфильм» хочет вернуть права на Чебурашку, переданные в Японию. Там вышел 3D-мультфильм с этим персонажем

Студия «Союзмультфильм» намерена заняться возвратом прав на образ Чебурашки, которые были переданы в Японию. Об этом «Газете.Ru» сообщила председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

По ее словам, права на использование образа Чебурашки японская компания получила 16 лет назад от предыдущего руководства «Союзмультфильма». Новое руководство студии считает текущую версию договора недействительной. Сложность в том, что договор составлен по японскому законодательству и судебные разбирательства по нему должны проходить в Японии.

«Другим вариантом решения может быть вынос вопроса о возврате прав на Чебурашку на государственный и межправительственный уровень. В любом случае, мы в ближайшее время намерены серьезно заняться вопросом возврата прав», — сказала Слащева.

Несколько дней назад японские мультипликаторы выпустили первый короткометражный 3D-мультфильм про Чебурашку и крокодила Гену. Он приурочен к 10-летию японского кукольного сериала о Чебурашке.

С 2017 года студия «Союзмультфильм», по ее собственным данным, вернула себе более чем 90% прав на образы и мультфильмы из своей «золотой коллекции».