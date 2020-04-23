«Русь сидящая» подала иск к RT и РЕН ТВ из-за сообщений об уголовном деле против фонда

Фонд помощи заключенным «Русь сидящая» подал к РЕН ТВ и RT иск в Арбитражный суд Москвы из-за сообщений, что против фонда якобы завели дело по статье о фейках про коронавирус (207.1 УК РФ). Об этом «МБХ медиа» сообщил глава юридического отдела организации Алексей Федяров.

RT и РЕН ТВ 15 апреля сообщили, что дело в отношении фонда завели в Новгороде из-за новости о заключенных колонии в поселке Топорок, заболевших COVID-19.

Федяров сказал, что такого на сайте «Руси сидящей» не публиковалось: «Нам пришла новость о том, что в колонии в Топорках болеют люди. Там не было ни слова не то, что про коронавирус, а вообще про инфекцию».

По запросу «Топорок» на сайте организации ничего не находится. По словам юриста, новость с сайта удалила руководитель «Руси сидящей» Ольга Романова, «потому что она [новость] была не по теме коронавируса».

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