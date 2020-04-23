«Ромир» и BCG: россияне в ближайшие полгода планируют отказаться от трат на алкоголь, электронику и обувь

Падение потребительского спроса в России в ближайшие полгода затронет 90% товаров и услуг, говорится в (.pdf) консалтинговой компании BCG и холдинга «Ромир».

Сильнее всего пострадает сфера развлечений и досуга. Россияне планируют сократить траты на кинотеатры (так сказали 43% опрошенных), рестораны (39%), спа-салоны, тематические парки и концерты (41%). Также опрошенные хотят меньше тратить на подписки на видео-платформы (35%) и доставку продуктов (34%).

Респонденты намерены покупать меньше алкоголя (28%), замороженных и консервированных продуктов (16%), бакалеи (15%) и детского питания (8%).

Также россияне планируют сократить траты по следующим товарным категориям:

автомобили — 42%,

обувь — 37%,

сумки, украшения и аксессуары — 35%,

мужская и женская одежда — 32-34%,

спортивное снаряжение и одежда — 31%,

стационарная электроника и бытовая техника — 37%,

мобильные электронные устройства — 35%,

мебель и предметы интерьера — 34%,

косметика и парфюмерия — 29%,

ювелирные украшения — 25%,

игры и игрушки — 21%,

средства по уходу за волосами, лицом и телом — 20%,

товары для дома — 14%.

Опрошенные сообщили о планируемом увеличении трат на коммунальные услуги (23% ожидают рост расходов, 8% планируют снижение), домашний интернет (11% против 7%), мобильную связь (13% против 9%), безрецептурные лекарства (16% против 12%) и свежие продукты (16% против 13%).

Большинство опрошенных (84%) ожидают, что экономическая ситуация ухудшится или останется прежней в ближайшие месяцы. 62% сказали, что чувствуют свою финансовую незащищенность или испытывают финансовые трудности.

Дальнейшего снижения расходов ждут 15% российских потребителей. Это третий результат после Италии и США, где экономить собираются 18% и 16% соответственно.