«Ромир» и BCG: россияне в ближайшие полгода планируют отказаться от трат на алкоголь, электронику и обувь
Падение потребительского спроса в России в ближайшие полгода затронет 90% товаров и услуг, говорится в исследовании (.pdf) консалтинговой компании BCG и холдинга «Ромир».
Сильнее всего пострадает сфера развлечений и досуга. Россияне планируют сократить траты на кинотеатры (так сказали 43% опрошенных), рестораны (39%), спа-салоны, тематические парки и концерты (41%). Также опрошенные хотят меньше тратить на подписки на видео-платформы (35%) и доставку продуктов (34%).
Респонденты намерены покупать меньше алкоголя (28%), замороженных и консервированных продуктов (16%), бакалеи (15%) и детского питания (8%).
Также россияне планируют сократить траты по следующим товарным категориям:
- автомобили — 42%,
- обувь — 37%,
- сумки, украшения и аксессуары — 35%,
- мужская и женская одежда — 32-34%,
- спортивное снаряжение и одежда — 31%,
- стационарная электроника и бытовая техника — 37%,
- мобильные электронные устройства — 35%,
- мебель и предметы интерьера — 34%,
- косметика и парфюмерия — 29%,
- ювелирные украшения — 25%,
- игры и игрушки — 21%,
- средства по уходу за волосами, лицом и телом — 20%,
- товары для дома — 14%.
Опрошенные сообщили о планируемом увеличении трат на коммунальные услуги (23% ожидают рост расходов, 8% планируют снижение), домашний интернет (11% против 7%), мобильную связь (13% против 9%), безрецептурные лекарства (16% против 12%) и свежие продукты (16% против 13%).
Большинство опрошенных (84%) ожидают, что экономическая ситуация ухудшится или останется прежней в ближайшие месяцы. 62% сказали, что чувствуют свою финансовую незащищенность или испытывают финансовые трудности.
Дальнейшего снижения расходов ждут 15% российских потребителей. Это третий результат после Италии и США, где экономить собираются 18% и 16% соответственно.