Президент Таджикистана призвал фермеров отложить пост в Рамадан

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон попросил фермеров отложить пост в Рамадан. Обращение главы государства опубликовано на его официальном сайте.

По словам Рахмона, во время эпидемии коронавирусной инфекции не следует вредить своему здоровью: «Потому что в результате голодания в течение дня ослабевает иммунитет человека и делает его уязвимым для заражения инфекционными заболеваниями».

Глава республики призвал «всех, кто трудится на полях и занимается производством материальных благ», перенести пост на другое время.

В обращении Рахмона к гражданам Таджикистана также сказано, что из-за пандемии нельзя прекращать работу, иначе «в предстоящий осенне-зимний период каждая семья столкнется с большими трудностями, будет дефицит и дороговизна».

Священный для мусульман месяц Рамадан начинается в 2020 году вечером 23 апреля и продлится до 23 мая. В Рамадан верующим предписано соблюдать строгий пост: от восхода до заката солнца нельзя есть и пить.

Как отмечает Reuters, Таджикистан обратился к Международному валютному фонду за чрезвычайной помощью, чтобы компенсировать для своей экономики последствия глобальной рецессии. Таджикистан импортирует такие продукты как пшеница, при этом один из ключевых поставщиков республики — Казахстан — уже сократил лимиты экспорта зерна.

Духовное управление мусульман России выпустило постановление, что карантин из-за эпидемии COVID-19 не должен повлиять на соблюдение поста, передает РИА Новости. Те, кто заразился коронавирусной инфекцией, могут не поститься, но после выздоровления должны «восполнить пропущенные дни поста один к одному».