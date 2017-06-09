Как мусульмане в Рамадан ничего не пьют и не едят? А целоваться тоже нельзя? Стыдные вопросы про священный месяц в исламе

C 26 мая по 24 июня мусульмане соблюдают Рамадан — месяц обязательного поста в исламе. По оценкам социологов, в 2015 году в мире насчитывалось 1,8 миллиарда мусульман, но те, кто не ассоциирует себя с исламским миром, как правило, не очень хорошо разбираются в мусульманских обрядах и праздниках. Для них «Медуза» решила ответить на базовые вопросы о Рамадане.

Рамадан — это когда режут баранов?

Нет. Рамадан — название девятого месяца лунного исламского календаря. Считается, что именно в этом месяце Аллах начал ниспослание Корана как «руководство для всех людей и как разъяснение прямого пути, отделяющего истину от лжи». В исламе Рамадан признан временем милости Аллаха, смирения, прощения грехов и поста. Месяц называют священным, потому что, согласно хадисам (преданиям о словах и действиях пророка Мухаммеда), в Рамадан открываются врата рая, закрываются врата ада и накладываются оковы на дьяволов. Рамадан — время поста.

Пост (его называют саум или ураза/ораза) — это один из пяти столпов ислама (основных предписаний, которые обязательны для выполнения всеми мусульманами). Под постом в исламе подразумевается полный отказ от еды и питья от рассвета и до заката, а также другие ограничения, которых мусульмане должны придерживаться в месяц Рамадан. Ночью ограничения снимаются, но излишества не приветствуются.

А теперь вернемся к баранам! Их закалывают в качестве жертвоприношения не в Рамадан, а в исламский праздник Курбан-байрам, который отмечают ежегодно через 70 дней после Ураза-байрама — праздника окончания поста. В 2017 году Ураза-байрам выпадает на 25 июня.

Рамадан — это для всех мусульман?

От соблюдения поста освобождаются кормящие и беременные женщины, женщины в период месячных, люди с хроническими заболеваниями, больные и престарелые, если пост вредит их здоровью, путники и дети, не достигшие половой зрелости.

Но и тут есть свои нюансы. Беременные и кормящие освобождаются только от соблюдения поста, но не от совершения ежедневных намазов (молитв). Во время месячных женщинам не следует и молиться.

С детьми же не так понятно. В исламе дети, не достигшие половой зрелости или совершеннолетия, не несут ответственности за свои поступки — и пост для них не обязателен. Однако финальное решение о приобщении к традиции остается на усмотрение родителей. Не совсем ясно, до какого возраста ребенок считается ребенком. Где-то пишут, что примерно до 15 лет, где-то — до 14, где-то — и вовсе до 10 лет.

Освобожденные от поста по временным обстоятельствам должны выдержать его в последующие месяцы (не обязательно подряд) до наступления следующего Рамадана. Если же по физическим возможностям «погасить долг» невозможно, то надо накормить бедняка на сумму, в которую обходится в среднем обед (а лучше — из расчета примерных затрат на собственное питание за день).

Как провести весь день без еды и питья? Это не вредно для здоровья?

Мы не знаем как, но мусульмане из года в год это делают. Нужно понимать, что в Рамадан люди все-таки не отказываются от еды и питья вовсе: после захода солнца люди собираются на вечернее застолье — ифтар.

Мусульмане готовятся к началу ифтара. Куала-Лумпур, Малайзия. 4 июня 2017 года Fazry Ismail / EPA / Scanpix / LETA

Что касается здоровья, мы не нашли ни одного исследования, которое доказывало бы вред мусульманского поста. Но людям с хроническими заболеваниями и тем, кто принимает препараты несколько раз в день, лучше все-таки не голодать, иначе будет плохо. Впрочем, по исламу такие люди и так освобождаются от поста.

Из всех ограничений больше всего опасений вызывает запрет на питье, особенно в летнюю жару (к примеру, температура в Багдаде сегодня достигнет 44 градусов). Почему нельзя пить даже воду, не сказано ни в хадисах, ни в Коране. В Nature пишут, что ученые не нашли пагубных последствий, связанных с отрицательным водным балансом во время поста. В целом ученые отмечают, что польза или вред Рамадана в значительной степени зависит от того, что человек ел ночью.

Результаты исследования показали, что к концу Рамадана в среднем по миру мужчины теряют 1,51 килограмма, а женщины — 0,91 килограмма. Большая часть потерянного веса затем восстанавливается за несколько недель.

Чтобы пост не повредил организму, мусульманам советуют есть разнообразную здоровую пищу с правильным соотношением белков, жиров и углеводов, ночью несколько раз пить воду, избегать соленого, сладкого, острого, жареного и кофе.

В Рамадан нельзя только есть и пить?

Нет. Для начала поясним, что мусульманский пост состоит из двух элементов: намерение и воздержание. В исламе ният (намерение) — это присутствие в сердце желания и решимости поститься. День поста не считается засчитанным, если намерение — специальная молитва — не была произнесена до утренней зари. Намерение можно произносить на любом языке, про себя или вслух.

Под воздержанием понимается отказ от приема пищи, питья, курения и интимной близости с рассвета до захода солнца. Нельзя принимать лекарства (если не с помощью уколов) и жевать жвачку. Еще есть целая статья о том, можно ли глотать слюну (коротко — если слюна покидала организм, то ее проглатывать нельзя). А вот заниматься спортом, сдавать кровь, целоваться (без проглатывания слюны партнера), купаться (если вода не попадает в рот), чистить зубы (если зубная паста не попадает в глотку) — это все можно. Если вкратце, ограничения накладываются на прием всего, что идет внутрь организма.

Но Рамадан — это не только о том, что «нельзя делать». В это время нужно проявлять радость, остерегаться грехов, лжи, ненужных разговоров, давать милостыню и больше молиться.

Почему Рамадан все время в разное время?

Это не совсем так. В исламском календаре используется не солнечный календарный месяц, а лунный. Его даты определяются по сменам фаз Луны. Лунный год, как простой (354 дня), так и високосный (355 дней), короче григорианского примерно на 11 суток, поэтому ежегодно начало Рамадана отодвигается на 10–11 дней. Рамадан «блуждает» и может выпасть на любое время года (так, в 2030 году Рамадан будет с 6 января по 4 февраля), но для мусульман он всегда означает девятый лунный месяц.

Говорят, что зимой соблюдать Рамадан легче: световой день короче, температура воздуха ниже, тело теряет меньше влаги и не так хочется пить.

Если нарушил Рамадан, то что?

Тут два варианта. Если пост был оставлен по уважительной с точки зрения шариата причине, то необходимо возместить пропущенные дни после Рамадана. Если нет, то нужно покаяться, больше не совершать подобного и увеличить количество праведных дел.

Много ли мусульман не соблюдают Рамадан?

Мы не знаем. Ученые из Pew Research Center в 2012 году опросили 38 тысяч мусульман из 39 стран и территорий. 93% респондентов ответили, что соблюдают пост.

Как соблюдают Рамадан в местах, где не садится солнце?

В таких странах, как Финляндия, Норвегия и Швеция, световой день может длиться по 20 и более часов, а за полярным кругом солнце летом вообще не садится. В таких случаях мусульмане придерживаются графика поста по Мекке или ближайшей мусульманской стране.

Если сейчас Рамадан, то почему тогда в Лондоне и Тегеране произошли теракты?

На этот вопрос сложно ответить. Журналисты Vox придумали простой ответ: потому что террористы — мерзавцы. Распространено мнение, что в Рамадан теракты происходят даже чаще, чем в другие месяцы, но, судя по результатам исследования, устойчивой связи между постом и числом атак не существует.