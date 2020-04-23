Памятник Жукову вернули на Манежную площадь

Памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову вернули на Манежную площадь после реставрации. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие).

Судя по фото, которые выложило агентство «Москва», на площадь вернули первоначальный монумент, а не его временную копию.

Пока памятник обнесен строительными лесами. Их уберут к 9 мая, когда будут завершены последние реставрационные работы.

Пресс-служба Мосгорнаследия подчеркнула, что Михаил Клыков — сын скульптора Вячеслава Клыкова, изваявшего памятник Жукову, — наблюдал за процессом реставрации монумента и остался доволен.

«Я трижды ездил в мастерскую, где проводились реставрационные работы. Было видно, что реставрация памятника проводилась профессионально. <…> Полагаю, что в сложившейся ситуации реставраторами принято верное решение по его приведению в должный вид. Работы выполнены точно и аккуратно», — приводит пресс-служба Мосгорнаследия слова Клыкова-младшего.

Памятник Георгию Жукову впервые установили на Манежной площади 8 мая 1995 года. Открытие монумента приурочили к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне.

20 марта монумент убрали с Манежной площади. Вместо него установили временный. Он отличался от прежнего тем, что маршал отдавал честь, а у его коня была приподнята левая передняя нога. 21 марта с Манежной площади убрали и временный памятник.

В Мосгорнаследии сначала говорили, что ничего не знают о демонтаже первого памятника, но затем заявили, что его отреставрируют к 75-летию Победы. Согласно заявлению ведомства, временный памятник убрали, так как при его установке выяснилось, что постамент тоже нужно реставрировать. Оба памятника отвезли в распиленном виде в литейную мастерскую в Химках.

Сын скульптора Андрей Клыков заявил, что его не предупредили о демонтаже памятника Жукову и что, по его мнению, скульптура не нуждается в реставрации. Неожиданностью замена памятника стала и для префектуры Центрального округа Москвы, которая его обслуживает.