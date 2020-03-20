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Памятник Жукову на Манежной площади в Москве заменили на новый. Фотография
Теперь полководец отдает честь
09:41, 20 марта 2020
Источник: Meduza
В Москве 20 марта поменяли памятник маршалу Георгию Жукову, установленный на Манежной площади. Новый памятник отличается от старого тем, что теперь маршал отдает честь, а у коня полководца приподнята левая передняя нога,
пишет
«Интерфакс». Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов
уточнил
, что прежний памятник отправили на реставрацию, а вместо него временно установили «копию этого памятника, выполненную также [скульптором Вячеславом] Клыковым». После реставрации скульптуру вернут на место к 9 мая. Памятник Жукову был установлен в 1995 году к 50-летию Победы. Авторами были скульптор Вячеслав Клыков и архитектор Юрий Григорьев. И Клыков, и Григорьев умерли.
Денис Воронин / Агентство «Москва»
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