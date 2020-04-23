Начальника Военно-медицинской академии в Петербурге, где COVID-19 заразились 50 курсантов, уволили

Начальник петербургской Военно-медицинской академии имени Кирова, где 50 курсантов заразились коронавирусной инфекцией, написал заявление об увольнении. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает «Интерфакс».

Как уточнили в ведомстве, Александр Фисун освобожден от должности «из-за просчетов в организации борьбы с коронавирусом».

О вспышке COVID-19 в учебном заведении Минобороны сообщило 20 апреля.

Сначала инфекцию нашли у курсантов факультета подготовки врачей для иностранных армий, число зараженных на факультете не уточнялось. Позднее COVID-19 подтвердили еще у 55 курсантов других факультетов.