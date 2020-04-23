Аппараты ИВЛ, чей срок годности закончился 15 лет назад, закупили еще для двух больниц во Владимирской области
Для двух больниц во Владимирской области закупили просроченные аппараты искусственной вентиляции легких из той же серии, что и для горбольницы № 6 во Владимире. Медики не приняли эти аппараты, сообщил ТАСС глава регионального департамента здравоохранения Алексей Мозалев.
40 аппаратов ИВЛ купили для центральной районной больницы в Коврове, еще семь — для городской больницы № 3 в Муроме. В обоих случаях оборудование купили местные предприниматели.
Издание «ПроВладимир» сообщало со ссылкой на источник, что бизнесмены по предложению вице-губернатора Владимирской области Сергея Шевченко купили просроченные аппараты ИВЛ у костромской компании «Медтехника-Сервис». Сам Шевченко говорил изданию, что «у нас никаких устаревших аппаратов никуда не поступает».
22 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту поставки 50 некачественных аппаратов ИВЛ в больницу № 6 во Владимире. Срок эксплуатации оборудования, по данным СК, истек более 15 лет назад. Аппараты ИВЛ купили на средства богатейшего депутата Госдумы Григория Аникеева.
Депутат Аникеев сообщил, что аппараты ИВЛ поставили в больницу № 6 во Владимире «по рекомендации главврача», а областные власти знали об этом. «Не снимаю с себя ответственности за то, что доверился медучреждению», — сказал депутат. Он рассчитывает, что будет признан потерпевшим по уголовному делу.