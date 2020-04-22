Приостановлена работа единственного в России завода по производству картофеля фри. Излишки могут «отвезти хрюшкам»

Группа компаний «Белая дача» временно остановила работу единственного в России завода по производству картофеля фри. Об этом заявил основатель «Белой дачи» Виктор Семенов в прямом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в инстаграме.

«Мы сейчас завод закрыли на пять месяцев. Людям платим зарплату, кого-то отправили в отпуска», — сказал Семенов. По его словам, работу завода приостановили, потому что спрос на картофель фри со стороны общепита снизился из-за коронавируса.

В сети ресторанов McDonaldʼs, которая закупает картофель фри у «Белой дачи», РБК сообщили, что не ожидают перебоев в поставках из-за остановки завода. У «Белой дачи» на складах пока есть запасы — более 20 тысяч тонн готового картофеля, заявил Семенов.

«Белая дача» закупает картофель для переработки у российских фермеров. Сейчас они вместе с компанией пытаются продать на рынке часть продукции, невостребованной в общепите. Но некоторых покупателей смущает внешний вид продукта: он слишком крупный и шершавый. Картофель, который не удастся продать, «Белая дача» должна будет выкупить у фермеров и «отвезти хрюшкам», заявил Семенов.

Единственный в России завод по производству картофеля фри на 75% принадлежит «Белой даче» и на 25% — международному агрохолдингу Lamb Weston Meijer. Он открылся в Липецке в 2018 году. Предполагалось, что предприятие полностью закроет потребности России в импорте картофеля фри.

В мае 2018-го, вскоре после открытия завода, Национальный плодоовощной союз (в него входит в том числе «Белая дача») попросил Минсельхозпрод запретить импорт замороженного картофеля фри.