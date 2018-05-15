Российские производители попросили запретить импорт картофеля фри

В письме Национального плодоовощного союза, направленном в Минсельхоз, говорится, что на рынке замороженного картофеля фри доля импорта составляет 94%. Российские производители, указывают авторы послания, могут самостоятельно обеспечить потребности рынка в этом продукте.

Национальный плодоовощной союз обратился в Минсельхоз с просьбой запретить импорт замороженного картофеля фри в рамках законопроекта о санкциях против США, находящегося на рассмотрении в Госудме, сообщает РБК.

При этом производители овощей и плодов указывают, что импортозамещение «повысит безопасность и качество производимой и поставляемой конечному потребителю продукции».

Основными странами-поставщиками картофеля фри на российский рынок, по данным РБК, являются Польша и Нидерланды. Они, как и другие страны Евросоюза, ввели санкции в отношении России из-за присоединения Крыма и роли РФ в украинском кризисе.

В Национальный плодоовощной союз, пишут «Ведомости» , входит, в числе прочих, «Белая дача». В апреле «Белая Дача» и голландская Lamb Weston открыли в Липецке первый в России завод по производству картофеля фри.

Законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» внесли в Госдуму в апреле 2018 года. В числе его авторов — спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех парламентских фракций.

В первом чтении Госдума одобрила законопроект 15 мая. Предполагается, что ко второму чтению формулировки документа будут изменены таким образом, что у правительства будет возможность запретить ввоз любой продукции и сырья — за исключением жизненно необходимых товаров, которые не производятся в России.